Сборная Украины завоевала 11 наград на чемпионате Балканских ассоциаций легкой атлетики
Турнир в Греции оказался плодотворным для наших спортсменов
около 1 часа назад
В Волосе (Греция) завершился чемпионат Балканских ассоциаций легкой атлетики.
Украинские легкоатлеты на турнире завоевали 11 наград: 5 золотых, 2 серебряных, 4 бронзовые медали.
Золотые медали выиграли: Марина Килипко (прыжки с шестом); Александр Погорилко (бег на 400 м); Ольга Голодная (толкание ядра); мужская эстафетная команда (4х400); Дмитрий Багинский (110 м с барьерами).
Серебряными призерами стали: Влад Лавский (прыжки в высоту); Александр Соколов (бег на 100 м).
Бронзовые медали завоевали: мужская эстафетная команда (4х400 м микс); мужская эстафетная команда (4х100 м); Владислав Малихин (прыжки с шестом); Юлия Чумаченко (прыжки в высоту).
Напомним, для Лавского это первая медаль международных соревнований в этом сезоне. В последний раз легкоатлет завоевывал международную награду также на чемпионате Балканских ассоциаций в 2024 году, тогда он занял первое место.
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