Олег Шумейко

Марта Костюк вспомнила в интервью sport-express.ua момент, когда стала лучшей теннисисткой из Украины в рейтинге WTA.

Вы вошли в сезон в статусе первой ракетки Украины, сдвинув на некоторое время с первой позиции нашу многолетнюю лидерку Элину Свитолину. Насколько это стало важным событием для вас, и было ли принципиально удерживать первенство?

Это был приятный момент, но я не сказала бы, что он стал для меня определяющим. В теннисе все очень динамично – позиции постоянно меняются, и главное для меня – это мировой рейтинг.

Я очень ценю поддержку дома, и, конечно, мне было приятно возглавлять украинский рейтинг. Тем не менее я стараюсь сосредотачиваться на глобальных целях, шаг за шагом двигаясь к ним.

Можно ли сказать, что Свитолина, которая уже вернула себе первое место в украинском рейтинге, все еще имеет большую мотивацию давать бой молодым амбициозным конкуренткам?

Трудно говорить за другого человека – лучше о мотивации спросить у Элины. Я могу лишь сказать, что она продолжает показывать очень хороший теннис, и это заслуживает уважения.

Напомним, что Марта попала в заявку сборной Украины на финал Кубка Билли Джин Кинг.