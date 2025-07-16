Сікан может сменить клуб, но продолжит выступать в Турции
Нападающий привлекает внимание Газиантепа
около 1 часа назад
Данило Сікан/фото: Трабзонспор
Украинский форвард Трабзонспора Данило Сикан оказался в сфере интересов турецкого клуба Газиантеп, сообщает издание Referans.
По данным источника, руководство Газиантепа готовится в ближайшее время направить официальное предложение относительно 24-летнего нападающего сборной Украины.
В прошлом сезоне Сикан провел 37 матчей за клуб, отметившись 7 голами и 3 результативными передачами. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 6 миллионов евро.
Напомним, зимой 2025 года Сикан сменил донецкий Шахтер на Трабзонспор.
Ранее сообщалось, что Трабзонспор отказал клубу из Лиги чемпионов в трансфере Сикана.