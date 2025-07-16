«Трабзонспор» отказал клубу из Лиги чемпионов в трансфере Сикана.
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6 минут назад
Фото: ФК Трабзонспор
Трабзонспор не согласился на предложение Копенгагена о трансфере своего нападающего Данила Сикана.
Как сообщил на своей странице в Х член конгресса Трабзонспора Сердар, за форварда было предложено четыре миллиона евро и еще один миллион евро в виде бонусов. Руководство турецкого клуба ожидает получить за украинца около семи миллионов евро.
Напомним, что Сикан перешел в Трабзонспор из Шахтера в январе за шесть миллионов евро.
Он провел за команду 18 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.
Контракт Сикана с Трабзонспором действует до 30 июня 2029 года, а Transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро.