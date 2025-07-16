Павел Василенко

Трабзонспор не согласился на предложение Копенгагена о трансфере своего нападающего Данила Сикана.

Как сообщил на своей странице в Х член конгресса Трабзонспора Сердар, за форварда было предложено четыре миллиона евро и еще один миллион евро в виде бонусов. Руководство турецкого клуба ожидает получить за украинца около семи миллионов евро.

Напомним, что Сикан перешел в Трабзонспор из Шахтера в январе за шесть миллионов евро.

Он провел за команду 18 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Контракт Сикана с Трабзонспором действует до 30 июня 2029 года, а Transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро.