Павел Василенко

Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Тоттенхэм объединили усилия в судебной борьбе против Манчестер Сити. Три клуба наняли одну юридическую фирму – лондонскую Wiggin, которая специализируется на медиа, развлечениях и технологиях. По информации Guardian, она будет готовить иски о финансовой компенсации за нарушение правил АПЛ. Арсенал также планирует отдельное дело, но привлек другую компанию – HFS Kramer.

Клубы сотрудничают с аналитиками и совместно оценивают возможные убытки, однако их претензии будут рассматриваться отдельно.

«Дела похожи, но в то же время разные. Конечная причинно-следственная связь может быть одинаковой, но сумма убытков будет разной», – пояснил источник издания.

В ноябре 2024 года Тоттенхэм, Арсенал, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед официально заявили о праве требовать компенсацию. Речь идет о упущенных призовых, участии в Лиге чемпионов и других финансовых возможностях в период с 2009-го по 2018 год.

Независимая комиссия АПЛ признала Манчестер Сити виновным по 114 из 115 пунктов обвинения, включая искусственное завышение доходов через коммерческие сделки. Клуб оспаривает нарушения и обжалует решение. Если претензии конкурентов поддержат, компенсация может достигнуть сотен миллионов фунтов стерлингов.