Денис Седашов

В матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити и Наполи сыграли в боевую ничью.

Счет в встрече на 55-й минуте открыли итальянцы — Расмус Гойлунн низом отправил мяч в сетку. Хозяева сравняли счет через двенадцать минут — Айюб Буадди точно пробил под перекладину.

На 76-й минуте Наполи снова вышел вперед благодаря удару Ноа Ланга. Однако удержать победу итальянцы не смогли, на 86-й минуте Райан Шерки установил окончательный счет матча.

Лига чемпионов. Основной этап. 5-й тур

Манчестер Сити – Наполи – 2:2

Голы: Буадди, 67, Шерки, 86 – Гойлунн, 55, Ланг, 76

В следующем, шестом туре Лиги чемпионов Манчестер Сити сыграет против Барселоны, а Наполи встретится с Брюгге. Оба матча запланированы на 8 декабря.

Арсенал доминировал, но не победил. Боруссия Дортмунд отобрала очки у команды Артеты.