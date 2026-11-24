Манчестер Сити в конце игры избежал поражения в матче с Наполи.
Англичане дважды уступали в счёте
В матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити и Наполи сыграли в боевую ничью.
Счет в встрече на 55-й минуте открыли итальянцы — Расмус Гойлунн низом отправил мяч в сетку. Хозяева сравняли счет через двенадцать минут — Айюб Буадди точно пробил под перекладину.
На 76-й минуте Наполи снова вышел вперед благодаря удару Ноа Ланга. Однако удержать победу итальянцы не смогли, на 86-й минуте Райан Шерки установил окончательный счет матча.
Лига чемпионов. Основной этап. 5-й тур
Манчестер Сити – Наполи – 2:2
Голы: Буадди, 67, Шерки, 86 – Гойлунн, 55, Ланг, 76
В следующем, шестом туре Лиги чемпионов Манчестер Сити сыграет против Барселоны, а Наполи встретится с Брюгге. Оба матча запланированы на 8 декабря.
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