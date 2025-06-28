Сергей Стаднюк

Вингер Бени Макуана не присоединился к Полесью на предсезонном сборе. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, житомирский клуб все же ожидает прибытия конголезца. Он может начать работать с командой уже на следующей неделе.

Конголезский футболист сейчас отсутствует в тренировочном лагере команды в Австрии и не принял участие в первом контрольном матче против Слована, который завершился вничью (1:1). Причиной стала задержка с оформлением визы, однако документы должны быть готовы в ближайшие дни.

По предварительной информации, 22-летний игрок присоединится к команде в начале июля. С учетом продолжающегося восстановления Александра Назаренко, существует высокая вероятность, что Макуана может побороться за место в основном составе на левом фланге атаки.

Ранее на сборе в Австрии к Полесью присоединился легионер, который отказывался ехать в Украину.