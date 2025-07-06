Заря уничтожила словенскую команду в контрольном матче
Подопечные Виктора Скрипника одержали уверенную победу
около 2 часов назад
Фото: ФК Заря
Луганская Заря провела очередной контрольный матч на сборах в Словении. Подопечные Виктора Скрипника разгромили словенскую команду Есенице со счетом 5:0.
Забитыми мячами отметились Кирилл Дришлюк, Навин Малыш, Владимир Белоцерковец, Филипп Будковский и Игорь Горбач.
Контрольный матч
Заря – Есенице – 5:0
Голы: Дришлюк, 20, Малыш, 21, Белоцерковец, 30, Будковский, 50, Горбач, 64.
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