Павел Василенко

Главный тренер Зари Виктор Скрипник в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал, действительно ли одним из его условий возвращения в команду было уменьшение влияния на клуб футбольного агента Вадима Шаблия.

«Я приглашал в Зарю Дениса Фаворова, Максима Имерекова, Сергея Булецу. Чьи они игроки? Все это футболисты Вадика. Я с ним нормально работал. Что вы всегда придумываете? Были и другие его игроки, которых мы хотели взять, но в другом месте им предложили лучшие условия. Я говорил, не вижу ничего хорошего, если все футболисты команды будут одного агента. Это может сказаться негативно. Когда видно, что игрок хороший и подходит, то мне все равно, чей он. Я работаю с футболистами, а не с агентами».

В настоящее время, по данным портала Transfermarkt, 15 игроков Зари являются клиентами компании ProStar, которой управляет Шаблий.

В первом туре УПЛ 2025/26 луганская команда будет принимать ЛНЗ. Встреча запланирована на 2 августа, начало игры в 18:00.