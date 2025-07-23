Главный тренер Зари Виктор Скрипник подвел итоги учебно-тренировочных сборов в Словении. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Всегда хочется большего. Претензий к команде по поводу желания нет. Конечно, хочется побеждать, чтобы не было травм. У нас три травмы, две из них - у основных игроков. Это Роман Вантух и Деян Попара. Но, к сожалению, травмы - это неотъемлемая часть футбола.

Новичкам нужно время для адаптации, чтобы они привыкли к новому коллективу. По самоотдаче претензий к ним также нет, - сказал Скрипник.