Главный тренер Зари Виктор Скрипник в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал о судьбе капитана и форварда команды Филиппа Будковского.

«Конечно, рассчитываю на Будковского. Капитан команды. Он уходил из Зари раньше? Нормальная ситуация. Его тогда приглашали в разные команды. Он выбрал Десну. Да, мы не хотели, чтобы он переходил к нашим конкурентам, но так случилось. Мы сели и поговорили.

Сейчас другая ситуация в стране и украинском футболе. Есть тенденция, что игроки уходят. Молодежь не успевает расти. Качественных футболистов становится меньше. У Фила есть опыт, он – капитан команды. Зачем ему куда-то идти? У него контракт с Зарей, который он профессионально выполняет. Мы им очень довольны».