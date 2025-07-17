Павел Василенко

Американский рэпер Снуп Догг официально стал миноритарным владельцем валлийского клуба Суонси Сити, который выступает во втором английском дивизионе. Сумма инвестиций и другие детали сделки на данный момент неизвестны.

53-летний американец появился на фотографиях новой формы в начале этой недели, став следующим миноритарным владельцем клуба после хорватского полузащитника Луки Модрича.

«Моя любовь к футболу известна всем, но стать совладельцем Суонси – для меня что-то особенное. Это рабочий город, полный гордых людей. Я горжусь тем, что являюсь частью этого клуба», – написал 17-кратный номинант на премию «Грэмми» на сайте клуба.

Вместе с официальным заявлением Суонси также представил на своем стадионе граффити со Снуп Доггом.