Мадридский Реал рассматривал вариант с продажей нескольких игроков, чтобы пополнить клубный бюджет. Однако, как сообщает испанское издание Fichajes.net, этот план пока не дал ожидаемого результата.

Среди тех, кого активно упоминали в трансферных слухах, оказались Родриго, Ферлан Менди, Дани Себальос, Фран Гарсия, Браим Диас, Андрей Лунин, Давид Алаба, Винисиус Жуниор и Эндрик. Поэтому Реал разочарован своими результатами в летнее трансферное окно.

Несмотря на ажиотаж в прессе, на сегодняшний день никто из них не находится на пороге ухода из команды. Более того, большинство игроков не выражают желания менять клубную прописку, а конкретных предложений от других команд Реалу пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Лунин провел разговор с главным тренером Реала относительно своей роли в команде.