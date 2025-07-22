Павел Василенко

С того времени, как Тони Кроос ушел прошлым летом, Реал Мадрид остался без полузащитника такого уровня. Креативный игрок с отличным видением поля и замечательной передачей.

Именно такую роль Родри играет в Манчестер Сити и сборной Испании, и о нем все чаще говорят на Сантьяго Бернабеу. Тот факт, что он до сих пор не продлил контракт, который заканчивается в 2027 году, делает его еще более привлекательным, хотя главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола неоднократно заявлял, что он является ключевым игроком для него и не собирается его продавать.

Отсутствие Родри большую часть прошлого сезона из-за разрыва крестообразной связки негативно сказалось на игре «горожан», которые в сезоне 2024/25 не выиграли ни одного трофея.

В данный момент ответ заключается в том, что Реал не будет покупать полузащитников, пока Родри не станет доступным. Они будут играть с тем, что есть, и не будут подписывать полузащитника, которого хотел Хаби Алонсо. Руководство мадридского клуба не считает, что существует более подходящая пятерка защитников, чем Родри.

Испанское издание AS предполагает, что Реал готов заплатить до 200 млн евро, если Гвардиола отпустит Родри в это трансферное окно, но переход более вероятен следующим летом, когда у игрока останется лишь один год по контракту с Манчестер Сити, и, как полагают, его стоимость составит около 100 млн евро.