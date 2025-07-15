Стало известно, кто из футболистов провел больше всего игрового времени на поле в сезоне 2024/25
Лидер принял участие в 72 официальных встречах
23 минуты назад
Федеріко Вальверде / фото - Getty
Федерико Вальверде провел больше времени на поле, чем любой другой топ-игрок в прошлом сезоне, сообщает Marca. Уругвайский полузащитник Реала сыграл 72 матча за клуб и сборную, набрав 6116 минут игрового времени.
По этому показателю Вальверде обошел португальца Бруну Фернандеша из Манчестер Юнайтед, который провел на поле 5796 минут. Французский вратарь Майк Меньян из Милана замкнул тройку лидеров с результатом 5624 минуты.
Топ-5 игроков с наибольшим количеством минут на поле:
- Федерико Вальверде (Реал/Уругвай) – 6116 минут (72 матча)
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед/Португалия) – 5796 минут (66 матчей)
- Майк Меньян (Милан/Франция) – 5624 минуты (63 матча)
- Йозуа Киммих (Бавария/Германия) – 5529 минут (64 матча)
- Йошко Гвардиол (Манчестер Сити/Хорватия) – 5459 минут (64 матча)
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