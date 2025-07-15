Федерико Вальверде провел больше времени на поле, чем любой другой топ-игрок в прошлом сезоне, сообщает Marca. Уругвайский полузащитник Реала сыграл 72 матча за клуб и сборную, набрав 6116 минут игрового времени.

По этому показателю Вальверде обошел португальца Бруну Фернандеша из Манчестер Юнайтед, который провел на поле 5796 минут. Французский вратарь Майк Меньян из Милана замкнул тройку лидеров с результатом 5624 минуты.

Топ-5 игроков с наибольшим количеством минут на поле: