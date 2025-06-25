Вальверде сравнил Алонсо и Анчелотти
Полузащитник Реала рассказал, чем отличаются подходы нынешнего и бывшего наставников Реала
17 минут назад
Федерико Вальверде прокомментировал смену наставника в мадридском Реале и поделился своими впечатлениями от работы с Чаби Алонсо, который в начале июня сменил Карло Анчелотти на посту главного тренера.
У них разный футбол. Хаби не хочет, чтобы полузащитники опускались слишком низко, пытаясь получить мяч. Он просит нас держаться между линиями, чтобы мы могли принимать передачи в опасных зонах и сразу обострять. Также Хаби больше делает ставку на контроль мяча, – сказал в послематчевом интервью Вальверде.
В воскресенье Реал одержал победу над Пачукой со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира. С 7-й минуты команда Чаби Алонсо играла вдесятером после удаления Рауля Асенсио.