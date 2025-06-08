Вчера, 7 июня, состоялся матч в рамках международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады встретилась с национальной командой Украины. Сине-желтые откровенно провалили первую половину встречи, а забить хозяевам поля удалось лишь ближе к завершению игры.

В результате команда Сергея Реброва потерпела поражение со счетом 2:4. По версии SofaScore лучшим игроком встречи был признан канадский нападающий Джонатан Дэвид — его оценка составила 8,2.

Среди футболистов сборной Украины наивысшей оценкой отметился Александр Тимчик – 7,4, а наихудший показатель получил Валерий Бондарь – всего 6,0. Следующий поединок турнира украинцы проведут 11 июня, где их соперником станет сборная Новой Зеландии.

Напомним, что ранее болельщики сборной Украины выбрали лучшего игрока в поединке с канадцами.