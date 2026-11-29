Сергей Разумовский

Ден Хааг и Утрехт провели результативный матч в рамках 14-го тура нидерландской Эредивизи. Уже на 54-й минуте гости вели со счетом 4:2, а одним из главных героев встречи стал украинский нападающий Артем Степанов.

Форвард Утрехта дважды отметился в воротах соперника. Первый гол Степанов забил на 42-й минуте, а после перерыва, на 54-й, снова воспользовался своей возможностью и помог команде увеличить преимущество до двух мячей.

Для украинца этот матч стал особенным, ведь он впервые в карьере оформил дубль на взрослом уровне. Ранее Степанову не удавалось забить дважды за одну игру ни в составе Утрехта, ни во время выступлений за другие команды.

Благодаря двум результативным ударам нападающий довел свой голевой вклад в текущем сезоне Эредивизи до восьми мячей. На данный момент Степанов занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Лидером гонки является ван Берген, который забил десять голов.

Украинец продемонстрировал высокую эффективность в атаке. Для дубля ему понадобилось всего три удара по воротам. В то же время Степанов трижды терял мяч и дважды нарушал правила. Несмотря на это, его действия получили высокую оценку от аналитического портала FlashScore – 8,4 балла. Это вторая лучшая оценка среди всех футболистов матча.

Ден Хааг и Утрехт находятся в нижней части турнирной таблицы и борются за сохранение места в Эредивизи. Утрехт после этого матча имеет 15 очков и опережает зону вылета на пять баллов. Успешное выступление Степанова может стать важным фактором для команды в борьбе за улучшение турнирного положения.

Эредивизи, 14-й тур

Ден Хааг – Утрехт 3:4

Голы: Эдуардо, 7, 66, Ротье, 52 – Амрабат, 6, Степанов, 42, 54, Катлин, 48