Так в УПЛ не вернешься... Металлист разгромно проиграл любительскому клубу (видео)
В ворота харьковчан влетели неприличные три мяча
около 1 часа назад
В контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону Металлист сенсационно разгромно уступил Севлюшу (0:3).
Харьковчане поплатились за собственную нереализацию. Команда Первой лиги должна была забивать минимум трижды усилиями Горяинова, Дегтяря и Шерстюка.
Однако подопечные Андрея Анищенко столько же пропустили сами. В первом тайме профессионалов шокировал Евгений Русин мощным ударом издалека. После перерыва представитель Севлюша удачно сыграл на добивании, а на последней секунде в ворота харьковчан влетел мяч-близнец первого гола.
Контрольные матчи
Севлюш – Металлист 3:0
Голы: Евгений Русин, 22, ?, 70, ?, 90
Металлист (стартовый состав): Рыбак, Порох, Шерстюк, Мизюк, Шахмаев, Дегтярь, Пидручный, Кайдалов, Исаенко, Приходько, Горяинов. Запасные: Плетнев, Поляков, Вернаттус, Грищенко, Колотай, Санин, Ореховский.
Ранее также Буковина разгромила Металлист на сборах (4:0).