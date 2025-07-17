Павел Василенко

Английский футболист Маккензи Дичикко был осужден на шесть лет и восемь месяцев тюремного заключения за убийство другого футболиста в результате нападения на железнодорожной станции.

22-летний Дичикко был признан виновным в убийстве вратаря Джеймса Хичкока. Суд установил, что это было нападение сзади.

Хичкок защищал цвета Бартон Таун. Во время стычки на автобусной остановке он получил смертельную травму головы, от которой скончался в больнице через три дня.

Совершенно безобидная ситуация привела к гибели 32-летнего вратаря. Все произошло на железнодорожном вокзале Йорка.

Два футболиста не были знакомы до трагического случая. Их пути пересеклись на вокзале Йорка, когда пьяного Дичикко выгнали из бара, и он пошел домой.

Будучи явно пьяным, Дичикко впутался в ссору с прохожими, в которой оказалась замешана группа Хичкока. Когда все, казалось бы, утихло, Дичикко ударил Хичкока сзади, когда тот обедал в ресторане на вокзале.

«Это было ужасное и подлое нападение, совершенное подсудимым, пока Хичкок стоял к нему спиной. Он, вероятно, совсем не подозревал о готовящемся нападении и не мог себя защитить», — заявил прокурор Пол Грини.

После нападения Хичкок был доставлен в больницу с серьезной травмой головы. Он скончался от полученных травм через три дня, 18 декабря 2024 года.