Сергей Разумовский

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о наказании правого защитника Шахтера Винисиуса Тобиаса. КДК рассмотрел эпизод с удалением бразильца в матче 12-го тура УПЛ против Динамо (0:0), сообщает пресс-служба УАФ.

Футболист получил прямую красную карточку после того, как отмахнулся от защитника киевлян Владислава Дубинчака. При этом сам представитель Динамо в том эпизоде был наказан желтой карточкой.

По итогам рассмотрения Тобиас был дисквалифицирован на три матча. Один из них условный и не подлежит исполнению, если футболист не нарушит дисциплинарные правила в течение испытательного срока, который составляет один год. Таким образом, бразилец фактически должен пропустить два поединка Шахтера.

Одну встречу защитник уже пропустил. Тобиас не сыграл против Левого Берега в 13-м туре чемпионата Украины. Следующий матч донецкие футболисты проведут 30 ноября, когда встретятся с Буковиной.

Похожее наказание ранее получил и защитник Динамо Тарас Михавко. Киевлянина также дисквалифицировали на три матча, один из которых назначили условно, за аналогичное нарушение в матче 1/8 финала Кубка Украины против Шахтера, который завершился победой дончан со счетом 3:0.