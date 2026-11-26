Сергей Разумовский

В четвертом туре общего этапа Лиги конференций состоялись два матча с участием команд, в которых выступают украинские футболисты. Хайдук на собственном поле проиграл Сент-Трюйдену со счетом 0:2, а Трабзонспор в Софии добился волевой победы над местным ЦСКА – 2:1.

Гости из Бельгии открыли счет уже в компенсированное время первого тайма. На 45+1-й минуте Саемед Баждар воспользовался моментом и вывел Сент-Трюйден вперед.

После перерыва бельгийская команда быстро укрепила свое преимущество. На 51-й минуте Сион Синкава забил второй гол гостей, после чего Хайдук так и не смог организовать результативный ответ. В итоге Сент-Трюйден одержал победу со счетом 2:0.

Украинский футболист Адам Гурам начал поединок на скамейке запасных. Он вышел на поле на 72-й минуте, заменив Альберто дель Мораля. Через девять минут украинец получил желтую карточку.

За время на поле Гурам 14 раз вступал в контакт с мячом и выполнил пять точных передач из пяти. По оценке FlashScore, его выступление получило 5,9 балла.

Софийский ЦСКА в параллельном матче первым вышел вперед на 32-й минуте. После неудачных действий Сидни Кабрала мяч оказался в собственных воротах, так что болгары получили преимущество благодаря автоголу соперника.

Трабзонспор не опустил руки и после перерыва добавил в атаке. На 69-й минуте Мохаммед Салах восстановил равновесие, а в компенсированное время турецкий клуб вырвал победу. На 93-й минуте Салах отдал результативную передачу на Ноа Савиолу, который забил решающий мяч – 2:1.

Руслан Малиновский не принимал участие в матче. Украинский полузащитник только накануне вернулся к тренировкам в общей группе после операции на левом колене. Хотя ранее клуб не включил его в заявку на основной этап еврокубка.

Еще один представитель Украины в Трабзонспоре, Арсений Батагов, также остался вне игры. Защитник недавно восстановился после серьезных травм колена и бедра и вернулся к тренировкам вместе с командой, однако на поединок в Софии в заявку не попал.

После четырех туров Сент-Трюйден набрал десять очков и занимает место в первой восьмерке общей таблицы. Трабзонспор имеет девять баллов и также находится в топ-8. Это дает обеим командам право напрямую выйти в 1/8 финала.

Хайдук с шестью очками располагается на 16-й позиции, которая позволяет сыграть в стыковых матчах плей-офф. ЦСКА София имеет лишь один балл и уже потерял шансы на выход в следующую стадию турнира. До завершения общего этапа командам осталось провести два тура.

Лига конференций. Общий этап, четвертый тур

Хайдук – Сент-Трюйден 0:2

Голы: Баждар, 45+1, Синкава, 51

ЦСКА София – Трабзонспор 1:2

Голы: Кабрал, 32 (автогол) – Салах, 69, Савиолу, 90+3