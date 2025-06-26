В третьем туре группового этапа клубного чемпионата мира Бенфика одержала неожиданную победу над Баварией, завершив матч со счетом 1:0. Украинский вратарь португальского клуба Анатолий Трубин провел встречу от начала до конца и заслуженно был признан лучшим игроком матча.

Главный тренер лиссабонцев Бруну Лаже поделился мнением о ключевых элементах, которые привели его команду к успеху, и выразил удовлетворение тем, что его подопечные завершили групповую стадию на первом месте.

«Это была командная работа. Думаю, дело именно в ней, а также в том, что мы уже играли против Баварии. Мы знаем, насколько с ними тяжело, и сделали выводы. Но главное то, как мы распоряжались мячом. Думаю, мы справились очень хорошо. Когда была возможность атаковать быстро, мы это делали. Когда надо было контролировать мяч и продвигать его, тоже справлялись. В результате мы достигли очень много, особенно в плане командной игры. Мы заняли первое место в группе и идем дальше», — приводит слова Лаже официальный сайт ФИФА.

Ранее в турнире Бенфика сыграла вничью с аргентинским Бока Хуниорс (2:2) и уверенно победила Окленд Сити со счетом 6:0.

В следующем раунде плей-офф соперником португальцев станет лондонский Челси. Матч состоится в субботу, 28 июня, начало – в 23:00 по киевскому времени.