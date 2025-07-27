Ассистент главного тренера СК Полтава Владимира Сысенко – Игорь Тимченко – в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал о работе на трансферном рынке.

«Мы исходим из тех возможностей, которые у нас есть. Возможно, мы бы пригласили больше, но не все хотят к нам ехать. Нам нужны футболисты, которые хотят чего-то достичь. Я думаю, что все новички, которые пришли к нам, сделают СК Полтава сильнее.

Отвечу банально – в каждое звено мы бы не отказались от 1-2 игроков, которые нас усилят. Скорее всего, наша трансферная кампания на этом завершена. Состав у нас практически сформирован».