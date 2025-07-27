Тренер дебютанта УПЛ о трансферной работе: «Не все хотят к нам ехать»
Специалист раскрыл подробности о усилении команды перед началом нового сезона
около 11 часов назад
Ассистент главного тренера СК Полтава Владимира Сысенко – Игорь Тимченко – в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал о работе на трансферном рынке.
«Мы исходим из тех возможностей, которые у нас есть. Возможно, мы бы пригласили больше, но не все хотят к нам ехать. Нам нужны футболисты, которые хотят чего-то достичь. Я думаю, что все новички, которые пришли к нам, сделают СК Полтава сильнее.
Отвечу банально – в каждое звено мы бы не отказались от 1-2 игроков, которые нас усилят. Скорее всего, наша трансферная кампания на этом завершена. Состав у нас практически сформирован».
В первом туре УПЛ СК Полтава сыграет на выезде с львовским Рухом. Матч пройдет 1 августа в 18:00.
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