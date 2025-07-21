Главный тренер Кривбасса Патрик ван Леувен оценил летнюю предсезонку, которая завершилась спаррингом против загребского Динамо (5:1). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Много разных причин, почему этот матч был полезным для нас. Прежде всего, летние сборы подходят к завершению. В течение этого времени мы смогли сыграть с сильными соперниками. Динамо Загреб — это топовая команда уровня Лиги чемпионов, которая действительно может многому научить — как игроков, так и нас, тренерский штаб. Но, считаю, в целом счет не по игре.

После этой игры мы возвращаемся домой. Команда будет восстанавливаться не только после сегодняшнего поединка, но и после всех летних сборов в целом. Уже игроки получили видео с этого спарринга — будем анализировать игру.

В Кривом Роге детально обсудим как сам матч, так и сборы в целом, разберем позитивные и негативные моменты. Кстати, позитивного было действительно много, ведь мы создавали моменты, играли комбинационно, рассказал ван Леувен.