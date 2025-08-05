Главный тренер кипрского Пафоса Хуан Карлос Карседо высказался о поединке против киевского Динамо в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Нас ждет встреча с соперником топ-уровня с богатым опытом участия в европейских турнирах. Динамо Киев — очень сильная и хорошо подготовленная команда, агрессивная в своей тактике и сплоченная вокруг крепкого костяка игроков.

Нам нужно будет дисциплинированно играть в обороне, показывать свою игру и стараться брать инициативу в свои руки, когда это возможно.

Трансфер Давида Луиса? Давид Луис – большое имя в мировом футболе, и мы рады видеть его в нашей команде. Его опыт и лидерские качества — ценное приобретение для команды.

Конечно, победа — это всегда наша цель. Но, как я уже говорил, хорошо обороняться и сохранить сухие ворота было бы крайне важно. Это обеспечило бы нам сильную позицию перед ответным матчем», — приводит слова Карседо THIS IS MAPPA.