Сергей Стаднюк

Ассистент главного тренера Полесья Сергей Кравченко назвал причину, по которой вышел на замену в контрольном матче против австрийского Хорна (3:1). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

- Сергей Сергеевич, я вас поздравляю. Вы знаете, по новостным пабликам разнеслось, что Сергей Кравченко возобновил карьеру и дебютировал за «Полесье».

- Это мне очень нравится.

- Много звонков и сообщений, очевидно, будет, я так думаю

- Если не шутить, то не могли все наши игроки играть по девяносто минут, поэтому дали отдохнуть, а я всегда готов.

- То, что вы оказались в запасе, вы ожидали, что выйдете на поле? Или вы уже по ходу решили сами себя выпустить?

- Нет, Руслан Петрович решил. Но в запасе, потому что еще себя не проявил в «Полесье». Поэтому я новый игрок, новый тренер, не игрок. Поэтому надо заслужить это место в составе.

- Когда вы в последний раз играли собственно в спарринге? Скажем так, вспомните.

- Недавно, полгода назад за «Александрию» играл тоже. Там не хватало людей, и я всегда готов. Для меня это за счастье поиграть.

Я завжди готовий. Для мене це за щастя пограти. Сергій Кравченко

- Признайтесь честно, управлять командой изнутри легче?

- Круто. Это, я думаю, помогает и ребятам, и когда мы эту игру понимаем, тренеры, и когда мы еще и на поле, это я надеюсь, что ребятам помогает и подсказываешь. Поэтому все замечательно.

- Слышали ли подсказки Ротаня? Или к вам он не обращался?

- Нет, наверное, не обращался. Но на теории все будет. Если были ошибки, то все покажем.

- Как оцениваете свою игру? Есть претензии?

- Не мне оценивать, а оценивать главному тренеру.

- А теперь серьезно. Насколько полезным был сегодняшний спарринг? Я смотрю, что вы несколько позиций так экспериментировали, искали лучшие позиции для определенных игроков.

- Уже три недели до первой официальной игры. Поэтому очень важно, чтобы ребята уже играли по девяносто минут. Поэтому мы сейчас уже будем делать днем по две игры, чтобы все получали игровую практику. Поэтому это очень полезный спарринг и неплохая команда, хоть они и не высшая лига, но австрийцы очень организованы и очень полезный спарринг, ребята действительно молодцы. Да, немного жарковато. Последний день первого сбора. Главное, чтобы не было чемоданного настроения. Его не было. Ребята отдавались и это радует, движемся вперед.

- Больше всего позиций сменил Корнийчук. Вы так сознательно его перебрасывали с фланга на фланг?

- Нет, мы планировали, чтобы Хадрой играл два тайма, но беспокоила его задняя поверхность бедра, и поэтому нужно было Корнийчука. И Матич играл не на своей позиции. Мы немного другое планировали. Матич с Бескоровайным по тайму, Корнийчук на своей позиции, Хадрой на своей. Гио тоже там не готов, должен был сыграть, там шестьдесят минут, но немного пошло. Хадрой задняя, Гио тоже тяжело было. Еще он не втянулся, поэтому так. Корнийчук молодец, сыграл и вингера, и слева, и справа - это полезно для игрока, очень полезно. Каждый игрок должен понимать, что мы требуем от каждой позиции. Тогда будет лучше для всех.

- Впервые за очень долгое время сыгралНазаренко, но играл на другом фланге. Вы его так видите?

- Гонсалвешу немного удобнее слева, а Назаренко играл и в Днепре, и как я когда-то играл, он играл и справа, и слева, поэтому, я думаю, для него это не проблема. И я считаю, что вингер должен играть и слева, и справа.

Напомним, втором спарринге словацкий ДАК 1904 разгромил Полесье (3:0).