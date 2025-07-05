Сергей Стаднюк

В очередном контрольном матче на летнем предсезонном сборе Полесье разгромно проиграло ДАК 1904 (0:3).

После уверенной победы в Австрии над местным клубом Хорн (3:1) житомиряне пропустили столько же мячей от команды, которая должна была играть в квалификации Лиги конференций, но была дисквалифицирована. Уже на 15-й минуте Ниархос открыл счет после быстрой атаки. К концу первого тайма Блощко удвоил преимущество соперника.

Во втором тайме житомиряне пытались навязать борьбу, но Дунайска Стреда действовала организованно в защите и результативно. Под конец игры Труса довел счет до разгромного.

Защитник ДАК Тарас Качараба, на счету которого три матча за сборную Украины, начал встречу с лавки запасных. Центрбек вышел на замену во втором тайме.

Контрольный матч

Полесье – ДАК 1904 0:3

Голы: Ниархос, 15, Блощко, 39, Труса, 76

Ранее бывший клуб Артема Милевского уверенно переиграл киевское Динамо (2:0).