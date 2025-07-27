Ассистент главного тренера СК Полтава Владимира Сисенко – Игорь Тимченко – в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал о критике в адрес клуба.

«Неприятно было видеть заголовки о том, что нас начали исключать из УПЛ, как только мы обыграли в последнем туре Металлист. Все в один голос, по команде, начали продвигать сообщение, что команду будет снято, наплевав на работу, которую сделала команда в течение сезона. Все наши проблемы были от того, что некоторые субъекты нашего футбола не хотели нас видеть в УПЛ.

Были заинтересованные люди и клубы, которые торпедировали наше недопущение. Хорошо, что все уже позади и мы готовимся».