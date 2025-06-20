Михаил Цирюк

Летнее межсезонье в самом разгаре, а вместе с ним в разгаре трансферное окно, в рамках которого мы уже увидели немало очень ярких переходов. Предлагаем вспомнить самые яркие из них, однако только те, что уже официально состоялись.

Трент Александр-Арнольд → Реал Мадрид (€10 млн)

Одним из самых громких трансферов стал переход Трента Александра-Арнольда из Ливерпуля в мадридский Реал. Многолетний лидер правого фланга обороны мерсисайдцев, чемпион Англии и победитель ЛЧ открывает новую главу карьеры, присоединяясь к одному из самых успешных клубов в истории. Вслед Тренту летит немало обвинений от поклонников «красных»: мол, попрощался с командой, которая дала всё, без должного уважения. Однако вряд ли английского защитника это слишком волнует.

Матеус Кунья → Манчестер Юнайтед (€74 млн)

Просто огромные деньги выложил Ман Юнайтед за лидера Вулверхэмптона Матеуса Кунью, однако 15+6 в предыдущем сезоне АПЛ частично оправдывают такую высокую цену на игрока. Теперь болельщикам «красных дьяволов» остается только надеяться на то, что бразилец заиграет так же успешно и на Олд Траффорд, а не станет для МЮ очередным Антони.

Дин Хейсен → Реал Мадрид (€62,5 млн)

Невозможно обойти вниманием и еще один трансфер из Англии в мадридский Реал. Уже бывший партнер нашего Ильи Забарного по центру защиты Борнмута провел полноценный сезон в составе основного игрока команды, дебютировал за сборную Испании и успел убедить «сливочных» в том, что в свои 20 лет он стоит таких денег.

Джереми Фримпонг → Ливерпуль (€40 млн)

Интересные трансферы этим летом были, так вот-скоро снова будут не только из Ливерпуля, но и в Ливерпуль. Правый защитник Байер Джереми Фримпонг провел почти полный сезон в немецкой Бундеслиге, пропустив лишь один матч, и оформил солидные 5+12 результативных действий во всех турнирах. Так что не удивительно, что при поиске замены Тренту выбор мерсисайдцев пал именно на него.

Матис Тель → Тоттенхэм (выкуп после аренды за €35 млн)

Этот 20-летний француз является ярким примером того, как важно найти свой клуб. В мюнхенской Баварии у нападающего Матиса Теля на старте сезона откровенно не клеилось, так что зимой его отдали в аренду лондонскому Тоттенхэму, и это решение оказалось вполне правильным. В английском клубе Тель быстро стал важным игроком основы, отыграл почти во всех матчах, в которых только мог, и стал победителем Лиги Европы. Не удивительно, что после завершения сезона «шпоры» решили приобрести его на постоянной основе.основе.

Тиджани Рейндерс → Манчестер Сити (€55 млн)

И закроют нашу подборку три дорогих трансфера от Манчестер Сити, и первый из них - Тиджани Рейндерс. Полузащитник провел отличный сезон в Милане, забив 10 голов и отдав 5 ассистов в 37 матчах Серии А, так что теперь у него будет шанс помочь команде Гвардиолы вернуться на вершину английского футбола.

Райан Шерки → Манчестер Сити (€36,5 млн)

Хорошая кампания на клубном уровне, в которой Шерки отличился 12 голами и 20 результативными передачами в футболке Лиона, просто не могла остаться незамеченной более топовыми клубами, так что за главный трансферный актив ткачей пришел довольно солидный покупатель. Посмотрим, сможет ли молодой француз раскрыть свой талант и в АПЛ.

Райан Аит-Нури → Манчестер Сити (€36,8 млн)

Но одним Райаном в это трансферное окно Сити решил не ограничиваться, так что подписали еще и левого защитника Вулверхэмптона Аит-Нури. В прошлом сезоне алжирец забил во всех турнирах 5 голов, а также отдал 7 результативных передач. Впрочем, все это было на уровне Вулвз, и теперь игроку необходимо доказать, что он способен быть столь же полезным и в одной из лучших команд мира.

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