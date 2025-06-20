В киевском Динамо готовятся к важному этапу в карьере Андрея Ярмоленко. Один из лидеров команды, который в прошлом сезоне забил 12 мячей и отдал одну голевую передачу, может изменить амплуа — вместо игры на поле перейти к управленческой работе.

Об этом сообщил директор медиадепартамента клуба Андрей Шахов в эфире YouTube-канала SportArena. По его словам, Ярмоленко рассматривают как будущего спортивного директора Динамо.

Это не будет спонтанным назначением. Ярмоленко серьезно подошел к подготовке. Он уже два года учится, и если займет эту должность, то будет знать, как работать. Более того, он уже консультирует клуб — и это работает.

Несмотря на это, 35-летний ветеран еще не собирается завершать карьеру: он недавно продлил контракт с Динамо и планирует играть еще как минимум один сезон.