Товарищеский матч. Среда, 11 июня, 00:00

Новая Зеландия - Украина, Pinnacle888 предлагает такие коэффициенты

Это будет матч за честь после неприятного поражения украинцев от Канады. В ночь на среду национальная сборная Украины сыграет свой второй и последний матч турнира Canadian Shield‑2025 – против сборной Новой Зеландии.

Это шанс реабилитироваться после неудачного старта – 2:4 против Канады. В этой игре украинцы выглядели слабо, и теперь нужен четкий ответ на поле. Хотелось бы, чтобы игра демонстрировала характер и мотивацию.

Новая Зеландия – неизвестный соперник. В отличие от Канады, она не имеет широко известных звезд, кроме Криса Вуда и Тайлера Биндона. Но даже такие менее известные игроки могут удивить – и любая недооценка будет ошибкой.

Турнирные перспективы: если Украина выиграет, а Кот‑д’Ивуар обыграет Канаду, все участники будут иметь по 3 очка. Победителя определит разница голов. Однако главное сейчас для Украины – это реабилитация, а не триумф в турнире.

Чемпионат Европы U21. Четверг, 12 июня, 19:00

Украина - Дания, Pinnacle888 предлагает такие коэффициенты

Полуфиналисты прошлого чемпионата Европы U-21, сборная Украины, начнет финальную часть Евро-2025 в словацком Прешове. Команда пробилась в финал, финишировав всего на одно очко позади лидера отборочной группы F – Англии, и вышла на турнир как одна из трех лучших команд среди тех, кто занял вторые места. Это еще одно огромное достижение для украинской молодежки, которая до 2023 года участвовала в финальной части молодежного Евро лишь дважды.

И это несмотря на смену главного тренера после прошлого розыгрыша, а также неизбежную смену состава, свойственную юношеским сборным. Украина не только выиграла первые восемь матчей отбора к этому турниру, но и недавно впечатлила еще больше, сыграв вничью с фаворитами – Португалией (3:3) и Италией (2:2), а также победив Испанию (1:0) в товарищеском матче в начале июня.

Считается, что именно Украина и Дания поборются за второе место в группе D, где фаворитом является сборная Нидерландов. Именно поэтому этот матч может оказаться ключевым в борьбе за выход в плей-офф. Датчане возвращаются на Евро после пропуска турнира 2023 года – тогда они уступили в стыковых матчах по пенальти. Это была их первая неудача в квалификации с 2013 года.

В этом году Дания тоже сыграла вничью с Италией (1:1), но в конце мая получила неприятную новость: некоторые ключевые футболисты, в частности основной нападающий Мика Бирет, не были отпущены клубами для участия в турнире. Однако именно оборона может стать главным оружием датчан – в трех из четырех последних отборочных матчей они победили всухую.

Клубный чемпионат мира. Воскресенье, 15 июня, 22:00

ПСЖ (Париж, Франция) -Атлетико (Мадрид, Испания), Pinnacle888 предлагает такие коэффициенты

Европейские гранды начинают борьбу за мировую корону. В воскресенье на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене начнется один из самых ожидаемых матчей первого тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025. Пари Сен-Жермен и Атлетико Мадрид сойдутся в очной встрече в рамках группы B.

Обе команды пробились на турнир по рейтингу и справедливо находятся среди главных претендентов на титул. И ПСЖ, и Атлетико имеют громкие еврокубковые имена, опыт выступлений в решающих матчах Лиги чемпионов и звездные составы. Для обоих — это шанс впервые в своей истории выиграть Клубный чемпионат мира.

Это не первое очное противостояние команд за последнее время. В ноябре прошлого года Атлетико вырвал драматическую победу над парижанами (2:1) в Лиге чемпионов – тогда мадридцы забили победный гол в концовке встречи прямо на «Парк де Пренс». Парижане будут иметь возможность взять реванш и заложить фундамент для первого места в группе.

Французский гранд подходит к старту турнира в статусе действующего победителя Лиги чемпионов. В финале команда Луиса Энрике уверенно разгромила Интер – и этим лишь подтвердила амбиции на мировую корону. Правда, групповой этап еврокубков ПСЖ едва не провалили – выйдя в плей-офф в последний момент. Это свидетельствует, что команда не без изъянов, но сейчас – в топовой форме.