ПСЖ форсирует трансфер Забараного

Павел Василенко

ПСЖ активно работает над трансфером украинского защитника Ильи Забарного. По информации FootMercato, французы пытаются подписать 22-летнего центрбека Борнмута до окончания дополнительного трансферного окна.

Сам Забарный также очень заинтересован в переходе в ПСЖ и хочет завершить его как можно быстрее, чтобы попасть в состав команды на Клубном чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Борнмут хочет получить за 22-летнего игрока не менее 50 миллионов евро.

Забарный сыграл 39 матчей за Борнмут в этом сезоне, отдав одну результативную передачу.

Контракт защитника с английским клубом действует до 30 июня 2029 года.