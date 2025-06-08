ПСЖ форсирует трансфер Забараного

Украинец нужен французскому гранду

около 12 часов назад

Забарний
Фото: Getty Images
Павел Василенко

Павел Василенко

ПСЖ активно работает над трансфером украинского защитника Ильи Забарного. По информации FootMercato, французы пытаются подписать 22-летнего центрбека Борнмута до окончания дополнительного трансферного окна.

Сам Забарный также очень заинтересован в переходе в ПСЖ и хочет завершить его как можно быстрее, чтобы попасть в состав команды на Клубном чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Борнмут хочет получить за 22-летнего игрока не менее 50 миллионов евро.

Забарный сыграл 39 матчей за Борнмут в этом сезоне, отдав одну результативную передачу.

Контракт защитника с английским клубом действует до 30 июня 2029 года.

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