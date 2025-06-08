Ребров определился с вратарём сборной Украины на матч с Новой Зеландией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что вратарь мадридского Реала Андрей Лунин выйдет в стартовом составе сине-желтых на матч против Новой Зеландии.

«Он в полном порядке. Сейчас у нас есть три хороших вратаря. Андрей сыграет во втором матче. Мы договорились об этом до этой игры.

Он в хорошей форме, готовится к следующему матчу и готов к клубному чемпионату мира», – сказал Ребров.