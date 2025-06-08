Ребров определился с вратарём сборной Украины на матч с Новой Зеландией

Бой состоится через несколько дней

около 3 часов назад

Сергій Ребров / Фото - УАФ
Фото: УАФ
Павел Василенко

Павел Василенко

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что вратарь мадридского Реала Андрей Лунин выйдет в стартовом составе сине-желтых на матч против Новой Зеландии.

«Он в полном порядке. Сейчас у нас есть три хороших вратаря. Андрей сыграет во втором матче. Мы договорились об этом до этой игры.

Он в хорошей форме, готовится к следующему матчу и готов к клубному чемпионату мира», – сказал Ребров.

Сборная Украины на старте турнира Canadian Shield в Канаде проиграла хозяевам со счетом 2:4. В этом матче сыграли вратари Анатолий Трубин и Дмитрий Ризник.

Календарь следующих матчей турнира Canadian Shield

2 тур, 11 июня. 00:00: Новая Зеландия – Украина

2 тур, 11 июня. 03:30: Канада – Кот-д'Ивуар

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