Ребров определился с вратарём сборной Украины на матч с Новой Зеландией
Бой состоится через несколько дней
около 3 часов назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что вратарь мадридского Реала Андрей Лунин выйдет в стартовом составе сине-желтых на матч против Новой Зеландии.
«Он в полном порядке. Сейчас у нас есть три хороших вратаря. Андрей сыграет во втором матче. Мы договорились об этом до этой игры.
Он в хорошей форме, готовится к следующему матчу и готов к клубному чемпионату мира», – сказал Ребров.
Сборная Украины на старте турнира Canadian Shield в Канаде проиграла хозяевам со счетом 2:4. В этом матче сыграли вратари Анатолий Трубин и Дмитрий Ризник.
Календарь следующих матчей турнира Canadian Shield
2 тур, 11 июня. 00:00: Новая Зеландия – Украина
2 тур, 11 июня. 03:30: Канада – Кот-д'Ивуар
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