В третьем туре группового этапа клубного чемпионата мира Бенфика обыграла Баварию с минимальным счетом 1:0. Украинский голкипер Анатолий Трубин провел весь матч и был признан лучшим игроком встречи.

После финального свистка Трубин пообщался с представителями СМИ. Он отметил, что чувствует гордость за свою команду, однако признался — физически чувствует сильную усталость.

«Это был прекрасный матч против отличной команды. Я очень счастлив и горжусь командой. Мы отдали все, чтобы победить. Было очень жарко. Было очень важно победить. Мы выполнили свою работу, чтобы пройти в следующий раунд. Челси или Эсперанс? Пока я очень устал, ничего не чувствую. Я просто хочу отдохнуть, а потом мы подготовимся к следующей игре. Мы были сосредоточены на Баварии, а теперь посмотрим, что будет дальше», – заявил Трубин сразу после матча для A Bola.

Напомним, ранее в группе С португальцы сыграли вничью с аргентинским Бока Хуниорс (2:2) и уверенно победили Окленд Сити (6:0).

В четвертьфинале плей-офф турнира Бенфика встретится с лондонским Челси. Матч состоится в субботу, 28 июня, начало — в 23:00 по киевскому времени.