Тудор после поражения от Сити: «Это был другой уровень, вина на мне»
Ювентус потерпел поражение с разгромным счетом, но вышел из группы на втором месте
19 минут назад
Ювентус потерпел болезненное поражение в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира-2025, уступив Манчестер Сити со счетом 2:5. Главный тренер туринцев Игорь Тудор поделился мыслями о матче и признал преимущество английского гранда.
Манчестер Сити сейчас слишком силён для нас. Поздравляю их — это трудный результат, и нам очень жаль. У них фантастический уровень качества, характера — всё на высшем уровне. Мы хотели атаковать, но просто не могли вернуть мяч. Потом сели слишком глубоко, и нас за это наказали. Сейчас они на другом уровне.
Хорватский специалист также прокомментировал ротацию в составе:
Я хотел дать отдохнуть нескольким игрокам и одновременно вернуть в форму других. Мне не понравился этот матч, но если и искать виновного — то это я, а не футболисты, даже несмотря на результат. Может показаться странным, но я действительно так считаю.
Несмотря на поражение, Ювентус с шестью очками занял второе место в группе G и вышел в плей-офф. Манчестер Сити стал первым, набрав девять очков из девяти возможных.