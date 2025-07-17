Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран рассказал, повлияет ли победа в первом матче со счетом 6:0 на отношение футболистов «горняков» к финскому Ильвесу. Также специалист высказался насчет возможной ротации по сравнению с первой игрой.

«Прежде всего, мы уважаем игру в футбол, уважаем соперника, ведь это наша работа, и мы должны уважать оппонента. Мы хорошо знаем их игру. В первой встрече мы победили 6:0, а сегодня трудно победить любую команду в мире с таким счётом, я говорил об этом и после той игры. Но тот поединок уже в прошлом. Завтра постараемся сыграть как можно лучше и снова победить, ведь если мы этого не сделаем, игра обязательно нас накажет. Поэтому мы будем максимально готовы к завтрашнему поединку. Ротация? У нас нет такого понятия, как ротация, потому что у нас есть 24 хороших футболиста и много матчей. На завтра выберем 11 лучших для реализации своей стратегии».

Также Туран рассказал, какой видит идеальную игру донецкого Шахтера.

«Конечно, у нас есть определенное игровое видение, и мы хотим действовать как в атаке, так и в обороне всей командой. Это очень важно. Но в футболе самое главное – правильно отыгрывать отдельные эпизоды. Могут возникнуть моменты, когда придется десятью полевыми игроками защищаться в течение 20 минут, хотя мы этого, конечно, не стремимся. Хотим играть вместе как в атаке, так и в обороне. Когда мы атакуем, стремимся к качественным переходам в защиту. И когда обороняемся, так же желаем грамотно переходить в атаку. Кроме того, уделяем огромное внимание стандартам, ведь сейчас в футболе четыре из десяти голов забиваются именно со стандартов, поэтому и этому аспекту необходимо придавать значение. Обсуждаем все эти моменты, но, как я уже сказал, самое важное – правильно действовать в каждом конкретном эпизоде. Что бы ни требовал момент, мы должны быть к этому готовы. Именно поэтому стремимся иметь всесторонне сбалансированную команду», – сказал Туран на пресс-конференции.

Ответный матч между Ильвесом и донецким Шахтером запланирован на 17 июля. Если команда Турана успешно пройдет этот этап, то следующим соперником станет турецкий Бешикташ.

В случае неудачи горняки продолжат борьбу в Лиге конференций, где их будет ждать нидерландский АЗ Алкмар.