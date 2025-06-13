Новый главный тренер Шахтёра Арда Туран рассказал, кто будет ему помогать в донецкой команде.

«Моим первым помощником является Керем Яваш, который ранее работал со сборной Турции, с Фатихом Теримом. Он молод, но имеет большой опыт. Также тренером вратарей является Емрах Каракован. Сейчас он работает с национальной сборной Турции. Он молод, но имеет опыт.

И Карло с нами. Я очень счастлив, потому что очень хочу работать с Карло Николини. Я хочу хорошо поработать с ним, потому что он очень важен для меня. Он знает лигу, знает культуру «Шахтёра». Это очень важно для меня. Я очень счастлив! Я снова буду работать с Карло, теперь уже как тренер. Он мой помощник. Но для меня он легенда. Я многому научусь у него. Я очень рад этому.

И Синан Сарыкюрт и Мерт Сомай, двое молодых помощников тренера. Один из них анализирует игру, другой занимается тактикой. И, наконец, наш профессор и тренер по физподготовке — Утку Алемдароглу. Он немного сумасшедший. Думаю, игрокам он не нравится. Но он очень заряжен, готов работать. Увидим, что произойдет через пять дней», — цитирует Турана клубная пресс-служба.