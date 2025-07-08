Павел Василенко

Трабзонспор интересуется вингером испанской Жироны Виктором Цыганковым. Турецкий клуб рассматривает вариант с трансфером Цыганкова по схеме аренды с правом выкупа.

Сообщается, что наибольшей проблемой на пути трансфера является место рождения звезды сборной Украины – Нагария (Израиль), сообщает Taka Gazete.

На данный момент отношения между Израилем и Турцией испорчены, в частности после нападения ХАМАС, когда турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган встал на сторону исламистов.

Отметим, что в Трабзонспоре уже выступают трое украинцев – защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и нападающий Данило Сикан. Также сообщалось об интересе турецкого клуба к хавбеку Шахтера Артему Бондаренко.