Павел Василенко

Монако объявил о ещё одном интересном трансфере. Ансу Фати – официально игрок клуба.

22-летний вингер провёл впустую сезон в Барселоне, поскольку главный тренер каталонцев Ханси Флик не видел для него места в своих планах и редко выпускал его на поле.

Шансом Фати на возобновление карьеры станет аренда в Монако. Клуб из княжества обеспечил себе возможность выкупа у Барселоны за 11 миллионов евро.

Это ещё один интересный ход Монако перед сезоном 2025/26. Ранее к команде присоединились Эрик Дайер и Поль Погба, который возвращается после дисквалификации за допинг.

Монако стремится к новым подкреплениям. Недавно появились новости, что клуб рассматривает возможность приобретения Марка-Андре тер Штегена. Однако он не был заинтересован в таком шаге.

Монако сыграет в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. В прошлом сезоне они заняли третье место в высшем французском дивизионе.