Павел Василенко

Ансу Фати станет новым игроком Монако Журналист Фабрис Хоукс из RMC Sport раскрыл условия сделки с Барселоной.

В этом сезоне Ансу не сыграл значительной роли в составе Ханси Флика, сыграв всего 298 минут без одного гола или результативной передачи.

Этим летом воспитанник Ла Масии будет отдан в аренду в Монако. Игрок уже прошел медицинское обследование и подписал контракт. Не хватает только официального заявления, подтверждающего всю сделку.

Фабрис Хокинс сообщил, что клуб из княжества обеспечил себе опцию выкупа в размере 11 миллионов евро. Если пункт будет активирован, Барселона получит процент от следующего трансфера.

Монако завершил сезон на третьем месте в Лиге 1. Команда Ади Хюттера сыграет в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.