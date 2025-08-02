Павел Василенко

Мадридский Реал решил в новом сезоне сделать ставку только на двух нападающих, что создало для клуба дилемму, на кого полагаться – на Эндрика или Гонсало Гарсию, пишет AS.

Понятно, что игроком номер один на этой позиции будет суперзвезда Килиан Мбаппе. Это означает, что один из двух молодых нападающих будет его дублером, в то время как Реал не планирует иметь третьего нападающего в составе.

Причина заключается в том, что такой игрок будет получать слишком мало игровых минут, что помешает его развитию. Проблема, однако, в том, что ни Эндрик, ни Гарсия не желают идти в аренду в другой клуб и хотят бороться за место на «Сантьяго Бернабеу».

Бразилец не очень хорошо провел первый сезон под руководством Карло Анчелотти, сыграв всего 847 минут в 37 играх и забив семь голов. Кроме того, в конце сезона он получил травму, которую повторно получил в США, и 19-летний талантливый игрок пропустил Клубный чемпионат мира. Но он решительно настроен сделать себе имя под руководством нового тренера Хаби Алонсо.

Гарсия же, наоборот, в полной мере воспользовался отсутствием конкурента и забил четыре гола в США. В прошлом сезоне 21-летний воспитанник мадридского Реала закрепился в резерве, где стал лучшим бомбардиром с 25 голами в 36 играх. Теперь он готов к новому контракту и прорыву в основной состав.

Реал до сих пор не определился, кто будет вторым номером после Мбаппе, и поэтому еще не объявил нового владельца футболки с номером 9, которую недавно освободил француз.