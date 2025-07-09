Павел Василенко

На Клубном чемпионате мира главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо доверил нападающему Гонсало Гарсии место в стартовом составе, и он в пяти матчах забил четыре мяча, а в сезоне 2024/25 21-летний испанец появлялся на поле лишь эпизодически.

Вполне возможно, что мы наблюдаем рождение новой звезды. Накануне полуфинального матча Клубного чемпионата мира ПСЖ – Реал сайт XSPORT рассказывает, кто такой Гонсало Гарсия.

Гонсало Гарсія. Фото: Getty Images

Гонсало попал в академию Реала в 2014 году, присоединившись к команде до 11 лет в возрасте 10 лет. Однако в 2018 году он на сезон ушел в Мальорку, куда его семья переехала из-за работы отца. Затем он вернулся в Реал. Его дебют за основной состав состоялся в конце 2023 года в матче Ла Лиги против Кадиса.

«Я очень счастлив. Когда я пришел, немного нервничал. Карло Анчелотти просил меня насладиться этим. Я мечтал об этом с детства – с тех пор, как пришел в молодежную академию, я хотел этого. В молодежной академии много ребят, которые мечтают об этом. Благодаря упорному труду и амбициям эта возможность появилась у меня», – сказал Гарсия в эфире Real Madrid TV после своего дебюта.

Он также добавил, что оставит футболку себе и попросит автографы у товарищей по команде.

На пути к основному составу Гонсало Гарсии большую помощь оказал Альваро Арбелоа. Бывший защитник Реала тренировал молодежную команду, за которую выступал молодой нападающий. Арбелоа сделал все возможное, чтобы помочь форварду развить сильные стороны и устранить слабые. В сезоне 2022/23 Гонсало Гарсия забил 35 мячей, приведя свою команду к национальному треблу.

«Он невероятно хорош! Гонсало Гарсия много работает, вкладывает всю свою энергию, сосредоточен – и он никогда не улыбается, будь то тренер или один из его товарищей по команде с высочайшим уровнем мастерства. Если ты не отдаешь ему пас, он укажет, что тебе стоит это сделать, если ты не справляешься, он тебе прямо скажет. Гонсало Гарсия не сдерживается. И все это в хорошем смысле: он личность и очень предан команде», – цитирует The Athletic одного из его бывших тренеров.

Гонсало не забудет тот день, когда забил свой первый гол за Реал. Молодой игрок вышел на замену во втором тайме четвертьфинала Кубка Испании 2025 года между Леганесом и Реалом. Счет матча был равным (2:2), когда Гонсало на 93-й минуте головой замкнул навес, который принес мадридцам победу. Это был его первый гол, который вывел Реал в полуфинал.

«Чем выше уровень и чем лучше тренеры, тем больше он вырастет. Думаю, он может быть нападающим Реала ещё 10-12 лет. Я знаю требования Реала, но не думаю, что Гонсало будет сильно отставать от Эрлинга Холанда, если ему предоставят необходимую позицию и возможности в команде. Если у него не будет этой уверенности, он потеряет форму, но если в него поверят, он достигнет многого», — сказал Эрнан Перес, главный тренер сборной Испании до 17 лет.

В сезоне 2024/25 Гонсало Гарсия забил 25 мячей в третьей испанской лиге под руководством легендарного Рауля в составе Кастильи – второй команды мадридского Реала, установив рекорд лиги. Хотя Кастилья в итоге заняла лишь шестое место. Тем не менее, талант футболиста проявился в полной мере.

«Это парень с огромным потенциалом, очень хорошими физическими данными, отличным завершением и мощным ударом. Все, что ему нужно, – это терпение, потому что он из тех, кто хочет достичь всего как можно быстрее. Гонсало Гарсию ничто не испугает. Он будет верить в себя до самой смерти», – сказал один из членов тренерского штаба Кастильи.

Молодой форвард стал сенсацией Клубного чемпионата мира. Воспитанник молодежной академии Реала доказывает на летнем турнире, что достоин места в основном составе.

Гонсало Гарсия. Фото: Getty Images

Гонсало воспользовался возможностью, предоставленной ему в турнире, не только чтобы получить игровое время, но и стать основным центральным нападающим «сливочных».

«Этот чемпионат мира – шанс всей жизни. Я долго работал, всегда ждал возможности. Честно говоря, даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что всё сложится настолько удачно, но я очень доволен, очень доволен голами и возможностью играть в этой футболке», – сказал футболист журналистам после одного из матчей турнира.

Гонсало надеется продолжить свое выступление с Реалом на Клубном чемпионатемира, турнире, где он может выиграть «Золотую бутсу» первого выпуска текущего формата соревнования, а также попасть в основной состав Реала на следующий сезон.