Сергей Стаднюк

Полузащитник Шахтера Олег Очеретько после разгромной победы в контрольном матче против Британьи (5:0) рассказал о своей оптимальной позиции на поле. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

❓ Как вам объяснили решение о товарищеском матче на следующий день после Ильвеса?

💬 Сказали, что будет спарринг. Написали в группу, кто будет отдыхать, а кто играть. И мы готовились к поединку.

❓ В первом тайме у вас с Егором Назариной произошла определенная смена: сначала он действовал на позиции «шестерки», а ты – «восьмерки», а потом вы поменялись местами. Почему?

💬 Да, Мистер сказал, что в ходе игры скажет, чтобы мы поменялись позициями и действовали на этих позициях.

❓ Лично ты где комфортнее себя чувствуешь?

💬 Не знаю даже, где… Наверное, «десятка», «восьмерка» – где-то там.

Мабуть, «десятка», «вісімка» – там десь комфортніше почуваюся. Олег Очеретько

❓ Каков твой общий анализ встречи с Британьей?

💬 Хорошо сыграли, да еще и забили много голов, так что все довольны. И, считаю, ребята тоже довольны.

Добре зіграли, а ще й забили багато голів. Олег Очеретько

❓ После матча главный тренер Арда Туран очень тепло о чем-то с тобой разговаривал. Что он сказал?

💬 Сказал: «Настраивайтесь на следующую игру».

Также Очеретько оценил разгромную победу над Ильвесом в Лиге Европы.