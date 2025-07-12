Участник Евро-2025, который вернулся в Шахтер, назвал оптимальную для себя позицию
В прошлом сезоне футболист выступал за другой клуб УПЛ
около 1 часа назад
Полузащитник Шахтера Олег Очеретько после разгромной победы в контрольном матче против Британьи (5:0) рассказал о своей оптимальной позиции на поле. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.
❓ Как вам объяснили решение о товарищеском матче на следующий день после Ильвеса?
💬 Сказали, что будет спарринг. Написали в группу, кто будет отдыхать, а кто играть. И мы готовились к поединку.
❓ В первом тайме у вас с Егором Назариной произошла определенная смена: сначала он действовал на позиции «шестерки», а ты – «восьмерки», а потом вы поменялись местами. Почему?
💬 Да, Мистер сказал, что в ходе игры скажет, чтобы мы поменялись позициями и действовали на этих позициях.
❓ Лично ты где комфортнее себя чувствуешь?
💬 Не знаю даже, где… Наверное, «десятка», «восьмерка» – где-то там.
Мабуть, «десятка», «вісімка» – там десь комфортніше почуваюся.
❓ Каков твой общий анализ встречи с Британьей?
💬 Хорошо сыграли, да еще и забили много голов, так что все довольны. И, считаю, ребята тоже довольны.
Добре зіграли, а ще й забили багато голів.
❓ После матча главный тренер Арда Туран очень тепло о чем-то с тобой разговаривал. Что он сказал?
💬 Сказал: «Настраивайтесь на следующую игру».
Также Очеретько оценил разгромную победу над Ильвесом в Лиге Европы.
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