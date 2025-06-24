Участник Олимпийских игр 2024 оказался ненужным Шахтеру? Мнение самого игрока
Форвард чувствует, что украинский клуб слишком легко его отпустил
около 1 часа назад
Бывший нападающий Шахтера Данило Сикан поделился мыслями по поводу своего перехода в турецкий Трабзонспор зимой.
Я тоже был удивлён, что меня так легко отпустили. Да и, наверное, все были удивлены. Но у нас был разговор на этот счёт, когда я подписывал новый контракт.
Мне, в принципе, сказали: «если будет предложение - мы готовы тебя отпустить не за космические деньги. Если по тебе придёт нормальное предложение - будем разговаривать».
Были предложения зимой и в летнее трансферное окно – их не рассматривали. А потом зимой поступило предложение от Трабзонспора, и так получилось, что меня отпустили.
Сикан также заявил, что в Шахтере был настоящий конфликт внутри раздевалки. Также футболист признался, что в свое время был против увольнения тренера «горняков».
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