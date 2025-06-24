Бывший нападающий Шахтера Данило Сикан поделился мыслями по поводу своего перехода в турецкий Трабзонспор зимой.

Я тоже был удивлён, что меня так легко отпустили. Да и, наверное, все были удивлены. Но у нас был разговор на этот счёт, когда я подписывал новый контракт.

Мне, в принципе, сказали: «если будет предложение - мы готовы тебя отпустить не за космические деньги. Если по тебе придёт нормальное предложение - будем разговаривать».

Были предложения зимой и в летнее трансферное окно – их не рассматривали. А потом зимой поступило предложение от Трабзонспора, и так получилось, что меня отпустили.