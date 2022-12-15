Льорис: «Франция устала, но довольна собой»
Удержат Месси? Сборная Франции лишь в матче с Марокко не пропустила на ЧМ-2022
Ранее каждый из соперников «Ле Бле» забивал в ворота Льориса
Фото - AFP
Сборная Франции одержала победу в полуфинале чемпионата мира-2022 против Марокко (2:0).
Таким образом, «Ле Бле» впервые не пропустили на турнире в Катаре. Для подопечных Дидье Дешама это был шестой матч на мундиале.
Ранее каждый из соперников команды забивал в ворота Уго Льориса. В сетку непременно залетало по одному мячу.
Напомним, Дешам – четвертый в истории тренер, который дважды выводил сборную в финал ЧМ.
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