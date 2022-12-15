Удержат Месси? Сборная Франции лишь в матче с Марокко не пропустила на ЧМ-2022

Ранее каждый из соперников «Ле Бле» забивал в ворота Льориса

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Сборная Франции одержала победу в полуфинале чемпионата мира-2022 против Марокко (2:0).

Таким образом, «Ле Бле» впервые не пропустили на турнире в Катаре. Для подопечных Дидье Дешама это был шестой матч на мундиале.

Ранее каждый из соперников команды забивал в ворота Уго Льориса. В сетку непременно залетало по одному мячу.

Напомним, Дешам – четвертый в истории тренер, который дважды выводил сборную в финал ЧМ.