УЕФА определился по матчу Шахтер – Фенербахче: принято важное решение
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УЕФА объявил назначение арбитров на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Фенербахче. Поединок будет обслуживать английская судейская бригада под руководством Майкла Оливера.
Помогать главному арбитру на боковых линиях будут его соотечественники Стюарт Берт и Джеймс Мейнворинг. Четвертым официальным арбитром назначен Эндрю Медли, который будет отвечать за организационные моменты и замены во время встречи.
За работой системы видеопомощи арбитрам будет следить Стюарт Аттуэлл. Его ассистентом в комнате VAR будет Даррен Инглэнд. Оба специалиста также представляют Англию.
Матч Шахтер – Фенербахче состоится в среду, 25 ноября, на лондонском стадионе Стэмфорд Бридж. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, лидер Фенербахче пропустит матч с Шахтером.
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