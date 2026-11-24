Сергей Разумовский

УЕФА объявил назначение арбитров на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Фенербахче. Поединок будет обслуживать английская судейская бригада под руководством Майкла Оливера.

Помогать главному арбитру на боковых линиях будут его соотечественники Стюарт Берт и Джеймс Мейнворинг. Четвертым официальным арбитром назначен Эндрю Медли, который будет отвечать за организационные моменты и замены во время встречи.

За работой системы видеопомощи арбитрам будет следить Стюарт Аттуэлл. Его ассистентом в комнате VAR будет Даррен Инглэнд. Оба специалиста также представляют Англию.

Матч Шахтер – Фенербахче состоится в среду, 25 ноября, на лондонском стадионе Стэмфорд Бридж. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, лидер Фенербахче пропустит матч с Шахтером.