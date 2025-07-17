УЕФА отстранил черногорский клуб на 10 лет от участия в еврокубках
Арсенал Тиват получил приговор от ассоциации
16 минут назад
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес строгое наказание черногорскому клубу Арсенал из Тивата по итогам расследования, связанного с матчами первого раунда квалификации Лиги конференций сезона 2023/24 против армянского Алашкерта.
Организация установила, что черногорский коллектив нарушил дисциплинарные нормы УЕФА, включая несоблюдение принципов честной игры, подрыв репутации турниров и участие в договорных матчах.
Первая встреча между командами завершилась вничью 1:1, но во второй игре Арсенал потерпел разгромное поражение – 1:6.
По итогам расследования клуб был признан виновным и получил дисквалификацию сроком на десять лет от участия в любых еврокубках. Кроме того, УЕФА оштрафовала Арсенал на 500 тысяч евро. Также УЕФА направила запрос в ФИФА с просьбой распространить санкции на все международные турниры под эгидой организации.
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