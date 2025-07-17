Во вторник, 22 июля, состоится первый матч второго квалификационного этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся мальтийский Хамрун и киевское Динамо.

Встреча пройдет на стадионе Victor Tedesco Stadium в городе Хамрун, начало в 20:00 по киевскому времени. УЕФА уже представила состав судейской бригады — все арбитры будут из Испании.

Главным арбитром назначен Сезар Градо, на линиях ему будут ассистировать Карлос Альварес Фернандес и Рубен Гомес. Четвёртым судьёй будет Виктор Вердура. За видеоповторы (VAR) будут отвечать Валентин Гомес и Мигель Эспиноса. Интересно, что Сезар Градо ещё не судил матчи с участием украинских клубов.

Ответный матч состоится 29 июля в Люблине, Польша, на стадионе Arena Lublin. Начало матча запланировано на 21:00.

Ранее стали известны потенциальные соперники Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.