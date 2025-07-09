Украинский арбитр Виктор Копиевский назначен главным рефери ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между люксембургским Дюделанжем и косовской Дритой.

На линиях ему будут помогать ассистенты Семен Шлончак и Владимир Высоцкий, четвертый арбитр — Дмитрий Панчишин. За видеоассистентов будут отвечать Алексей Деревинский и Александр Шандор.

Матч состоится 15 июля и начнется в 21:00 по киевскому времени. Напомним, в первой встрече, которая проходила в Косово, Дрита одержала минимальную победу со счетом 1:0, так что именно она имеет небольшое преимущество перед выездным поединком.